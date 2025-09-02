Александър Василев се класира за осминафиналите на US Open при юношите

По-късно днес Иван Иванов също ще изиграе срещата си от втория кръг на сингъл при юношите.
Александър Василев се класира за осминафиналите на сингъл при юношите на US Open. Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата победи с 6:3, 6:2 Доминик Мозейчук (САЩ). Двубоят продължи 70 минути.
Българинът постигна втора поредна победа на турнира без да загуби сет, а за място на четвъртфиналите той ще играе срещу Ян Кумсат (Чехия).
Василев поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той дръпна с 4:0 и без проблеми затвори двубоя в своя полза с 6:2.
По-късно днес Иван Иванов също ще изиграе срещата си от втория кръг на сингъл при юношите. Шампионът от Уимбълдън и поставен под №1 в схемата ще се изправи срещу представителя на домакините Максуел Екстед.
Също днес ще се изиграят и два мача от надпреварата на двойки с българско участие.
Поставените под №4 при юношите Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) ще играят срещу Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания).
Поставените под №8 при девойките Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) ще стартират с мач срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.