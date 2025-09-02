Александър Василев се класира за осминафиналите на US Open при юношите

Александър Василев се класира за осминафиналите на сингъл при юношите на US Open. Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата победи с 6:3, 6:2 Доминик Мозейчук (САЩ). Двубоят продължи 70 минути.

Българинът постигна втора поредна победа на турнира без да загуби сет, а за място на четвъртфиналите той ще играе срещу Ян Кумсат (Чехия).

Василев поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той дръпна с 4:0 и без проблеми затвори двубоя в своя полза с 6:2.

По-късно днес Иван Иванов също ще изиграе срещата си от втория кръг на сингъл при юношите. Шампионът от Уимбълдън и поставен под №1 в схемата ще се изправи срещу представителя на домакините Максуел Екстед.

Също днес ще се изиграят и два мача от надпреварата на двойки с българско участие.

Поставените под №4 при юношите Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) ще играят срещу Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания).

Поставените под №8 при девойките Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) ще стартират с мач срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.