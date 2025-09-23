БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 00:42 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България ще се присъедини към европейските решения за прекратяване на зависимостта от руски газ, заяви премиерът

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази
Росен Желязков
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Отпадането на дерогацията спря вноса на руски нефт у нас. България ще се присъедини към европейските решения за прекратяване на зависимостта от руски газ.

"Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в българския "Нефтохим" вече не се преработва руски нефт, а на пазара няма продукти с такъв произход", заявиха от правителството.

По отношение на призива на президента Доналд Тръмп, прозвучал по време на Общото събрание на ООН, България като част от Европейския съюз ще се присъедини към общите решения. В краткосрочен план това означава до 2026 г. да бъдат прекратени договорите за ползване или транзит на руски природен газ, а в дългосрочен – до 2028 г. той окончателно да бъде изключен от българския енергиен пазар.

В момента цялото потребление на природен газ у нас – както за индустрията, така и за домакинствата – се покрива от внос на втечнен газ, доставян през специализираните терминали. България вече е договорила доставки за октомври и ноември от САЩ при много изгодни условия.

"Нашият пазар е напълно обезпечен с природен газ и то на конкурентни цени", увериха още от енергийното ведомство.

#премиерът Росен Желязков #ООН #Ню Йорк

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
3
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
4
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
5
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
6
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: САЩ и Канада

Връщат в ефир шоуто на комика Джими Кимъл
Връщат в ефир шоуто на комика Джими Кимъл
Срещата Тръмп - Зеленски: Украинският лидер има "добри новини" Срещата Тръмп - Зеленски: Украинският лидер има "добри новини"
Чете се за: 02:55 мин.
Тръмп се среща на четири очи със Зеленски в Ню Йорк Тръмп се среща на четири очи със Зеленски в Ню Йорк
Чете се за: 00:42 мин.
Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН
Чете се за: 03:47 мин.
Връщането на деца от окупираните украински територии е задължително условие за начало на мирни преговори, заяви премиерът Желязков от Ню Йорк Връщането на деца от окупираните украински територии е задължително условие за начало на мирни преговори, заяви премиерът Желязков от Ню Йорк
Чете се за: 02:12 мин.
Генералният секретар на ООН посрещна премиера Желязков за сесията на ООН в Ню Йорк Генералният секретар на ООН посрещна премиера Желязков за сесията на ООН в Ню Йорк
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН
Чете се за: 03:47 мин.
По света
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира "Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Връщането на деца от окупираните украински територии е задължително...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Безплатна "изненада" или защо платеното паркиране в София...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ