Пегула е първата полуфиналистка на US Open

Действащата финалистка Джесика Пегула е първата, която намери място в Топ 4 на тазгодишното издание на US Open. 31-годишната американка продължи серията си без загубен сет след успех над двукратната носителка на трофеи от Големия шлем Барбара Крейчикова (Чехия) с 6:3, 6:3 за час и 26 минути.

Поставената под №4 ще се опита да влезе в битката за титлата за втори път, но вероятно това ще бъде нелека задача, тъй като съперничката ѝ ще бъде или друга чехкиня и победителка от Уимбълдън 2023 - Маркета Вондроушова, или шампионката от 2024 г. и лидерка в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус).

Пегула стартира уверено и поведе с 3:0 в първия сет, като тя можеше да пробие и второто подаване на съперничката си, но пропусна възможността си. Това ѝ изигра лоша шега при 4:2, когато Крейчикова намали изоставането си. След смяната на топките обаче представителката на домакините си върна контрола и затвори частта с 6:3.

Jessica Pegula came to play. pic.twitter.com/TOfYYXyOFx — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Серията на поставената под №4 продължи до 2:0 във втория сет. Тя стоеше по-добре на централния корт "Артър Аш Стейдиъм", но даваше шансове на чехкинята да се върне в срещата. Пегула поведе с нов пробив за 4:1, но след това пропиля аванс от 40:15 на свое подаване и Крейчикова намали до 4:3. Историята с новите топки обаче се повтори и Джесика Пегула сложи точка на спора с ново 6:3.