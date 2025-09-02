БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пегула е първата полуфиналистка на US Open

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Действащата финалистка все още не е загубила сет по пътя си към Топ 4.

Джесика Пегула
Снимка: БТА
Слушай новината

Действащата финалистка Джесика Пегула е първата, която намери място в Топ 4 на тазгодишното издание на US Open. 31-годишната американка продължи серията си без загубен сет след успех над двукратната носителка на трофеи от Големия шлем Барбара Крейчикова (Чехия) с 6:3, 6:3 за час и 26 минути.

Поставената под №4 ще се опита да влезе в битката за титлата за втори път, но вероятно това ще бъде нелека задача, тъй като съперничката ѝ ще бъде или друга чехкиня и победителка от Уимбълдън 2023 - Маркета Вондроушова, или шампионката от 2024 г. и лидерка в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус).

Пегула стартира уверено и поведе с 3:0 в първия сет, като тя можеше да пробие и второто подаване на съперничката си, но пропусна възможността си. Това ѝ изигра лоша шега при 4:2, когато Крейчикова намали изоставането си. След смяната на топките обаче представителката на домакините си върна контрола и затвори частта с 6:3.

Серията на поставената под №4 продължи до 2:0 във втория сет. Тя стоеше по-добре на централния корт "Артър Аш Стейдиъм", но даваше шансове на чехкинята да се върне в срещата. Пегула поведе с нов пробив за 4:1, но след това пропиля аванс от 40:15 на свое подаване и Крейчикова намали до 4:3. Историята с новите топки обаче се повтори и Джесика Пегула сложи точка на спора с ново 6:3.

#US Open 2025 #Джесика Пегула #Барбара Крейчикова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
5
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай
6
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Голям шлем

Александър Василев се класира за осминафиналите на US Open при юношите
Александър Василев се класира за осминафиналите на US Open при юношите
Константинова стартира с успех на двойки при девойките на US Open Константинова стартира с успех на двойки при девойките на US Open
Чете се за: 00:27 мин.
Яник Синер се класира за четвъртфиналите след най-убедителната си победа в Ню Йорк Яник Синер се класира за четвъртфиналите след най-убедителната си победа в Ню Йорк
Чете се за: 02:35 мин.
Осака изхвърли Гоф от битката за титлата на US Open Осака изхвърли Гоф от битката за титлата на US Open
Чете се за: 02:35 мин.
Швьонтек е на четвъртфинал на US Open след победа за 64 минути Швьонтек е на четвъртфинал на US Open след победа за 64 минути
Чете се за: 01:32 мин.
Оже-Алиасим се справи с Рубльов за място на четвъртфиналите на US Open Оже-Алиасим се справи с Рубльов за място на четвъртфиналите на US Open
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР) Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане...
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ