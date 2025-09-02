БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Яник Синер се класира за четвъртфиналите след най-убедителната си победа в Ню Йорк

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Предстои изцяло италиански дуел с Лоренцо Музети.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Шампионът от миналата година Яник Синер се класира за четвъртфиналите на US Open, след като записа най-убедителната си победа в Ню Йорк. Италианецът се наложи с 6:1, 6:1, 6:1 над Александър Бублик (Казахстан) след едва 81 минути игра на централния корт „Артър Аш“.

„Като цяло съм много, много щастлив“, коментира Синер в интервюто на корта. „За първи път тази година имах възможността да играя във вечерна сесия, разликата е много голяма. Искам да благодаря на всички, които дойдоха да ни гледат и подкрепят. За нас, тенисистите, усещането е много специално. Благодаря ви“, добави италианецът.

Победата е най-изразителната за Синер на US Open изобщо. По-рано през годината той успя да се наложи с 6:0, 6:1, 6:2 над Иржи Лехечна в третия кръг на „Ролан Гарос“.

Преди двубоя тази вечер Бублик не беше загубил нито веднъж подаването си от началото на турнира. Това обаче се промени още в началото на срещата срещу Синер, когато италианецът успя да вземе превес и повече не погледна назад.

„Ние се познаваме много добре, имахме няколко тежки битки, особено тази година. Всеки от нас знае как играе другия. Днес той не сервира на обичайното си ниво. Успях да стигна до пробиви в началото на всеки един от сетовете, което ми даде увереност да бъде по-категоричен на мой начален удар“, каза още Синер.

На четвъртфиналите водачът в схемата ще срещне сънародника си Лоренцо Музети, поставен под №10 в схемата. До момента Синер води с 2-0 победи в преките двубои.

„В момента италианският тенис е в голям подем. Имаме много тенисисти с различни стилове на игра. Лоренцо е един от най-големите таланти, които сме имали в нашия спорт. Очаквам с нетърпение да излезем на корт. От гледна точка на Италия е страхотно, че страната ни със сигурност ще има представител на полуфиналите“, добави Синер.

