Оже-Алиасим се справи с Рубльов за място на четвъртфиналите на US Open

Феликс Оже-Алиасим продължава да впечатлява с изявите си на US Open 2025. Представителят на Канада се класира по убедителен начин за четвъртфиналите, след като в първия мач от програмата на централния корт „Артър Аш“ победи руснака Андрей Рубльов с 3:0 сета, в отделните части 7:5, 6:3, 6:4.

Най-равностоен беше първият сет в срещата, в който Рубльов имаше своите шансове за успех. 15-ият в схемата руснак първи проби и затвърди за преднина 3:1 гейма, но в осмия гейм допусна изравняване – 4:4. С късен пробив Оже-Алиасим успя да измъкне сета със 7:5 и да направи важна крачка към успеха.

През втората и третата част 25-ият поставен канадец не загуби подаването си, като за сметка на това успя по веднъж в двата сета да стигне до пробив, което се оказа достатъчно за крайния успех.

Победата е втора голяма за Оже-Алиасим, след като преди два дни той надви в четири сета Александър Зверев.

На четвъртфиналите Оже-Алиасим ще се изправи срещу осмия поставен Алекс Де Минор. Първата ракета на Австралия сложи край на серията на швейцареца Леандро Риеди и го победи с 3:0 сета, в отделните части 6:3, 6:2, 6:1. Двубоят на „Луис Армстронг“ продължи едва 93 минути.

По-късно тази вечер ще станат известни имената и на последните двама четвъртфиналисти от горната част на схемата на US Open.