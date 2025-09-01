Осака изхвърли Гоф от битката за титлата на US Open

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Японката изненадващо се наложи в два сета след само 64 минути игра.

Наоми Осака
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Наоми Осака поднесе една от изненадите на US Open, след като отстрани една от фаворитките в турнира – Коко Гоф. Японката се наложи над местната любимка с 6:3, 6:2 след едва 64 минути игра на централния корт „Артър Аш“. Двубоят между двете бивши шампионки от Ню Йорк се очакваме с огромен интерес, но не предложи нищо като интригата. Причината беше както в подредената и последователна игра на Осака, така и в разпилените удари на Гоф.

Осака приключи срещата с 10 печеливши удара, пласира 3 аса и не допусна нито една двойна грешка. На сервис японката впечатли с 94% спечелени точки след първи и 77% след втори начален удар.

„Аз съм доста чувствителен човек, не искам да плача, макар да съм близо. Бях там на трибуните няколко месеца след като родих първото си дете и тогава гледах Коко (Гоф). Мислех си колко хубаво би било да се върна един ден и да имам шанса да играя пак в Ню Йорк. Искам да кажа голямо благодаря на моя екип. Беше много тежко, имаше трудни моменти, обичам ви“, каза Осака в интервюто на корта.

„Играхме с Гоф на US Open преди шест години тук. Честно гледам нейните мачове, интересно ми е да гледам как се развива. Винаги е особено чувството, когато играя срещу нея. Тя навлезе в женския тенис на много крехка възраст, щастлива съм, че успя да запише такива успехи. Знам, че всички искаха да гледат дълъг и интересен мач, може би трябва да се извинява“, добави японката.

На четвъртфиналите Осака, шампионка в турнира от 2018 и 2020 г., ще срещне Каролина Мухова.

#US Open 2025 #Коко Гоф #Наоми Осака

