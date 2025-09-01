БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Швьонтек е на четвъртфинал на US Open след победа за 64 минути

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Втората поставена се разправи бързо с Екатерина Александрова.

ига швьонтек експресно класиране втория кръг open
Снимка: БТА
Слушай новината

Втората поставена Ига Швьонтек се класира убедително за четвъртфиналите на US Open, след като се наложи с 6:3, 6:1 над Екатерина Александрова. Двубоят продължи 64 минути и маркира втората победа на полякинята срещу рускинята от четири срещи на твърди кортове.

Швьонтек прави много силно лято. Тя е с 18 победи в последните си 19 мача, което доведе до титли на Уимбълдън и в Синсинати. Първата седмица в Ню Йорк не бе перфектна и полякинята игра три сета срещу Сузан Ламен, а в третия кръг трябваше да обръща Ана Калинская от 1:5 в първия сет.

Днес Швьонтек също не стартира добре и допусна пробив още в първия гейм, който Александрова затвърди. Полякинята обаче записа два последователни в края за 6:3, след което спечели още два пъти подаването на рускинята за 6:1 на първо разиграване за мача.

24-годишната Швьонтек е четвъртфиналистка на всеки турнир от Големия шлем през 2025 и е най-младата с подобно постижение от Мария Шарапова през 2005. Тя вече има 13 четвъртфинала на големите четири турнира. Следващата съперничка на Швьонтек ще бъде излъчена от срещата между Аманда Анисимова и Беатрис Адад Мая.

#US Open 2025 # Ига Швьонтек

