Галена Кръстенова записа нова победа в Куршумлийска Баня

Галена Кръстенова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната квалификантка се наложи над участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Елена Милутинович с 6:0, 6:3 и записа трета поредна победа след двата си успеха в пресявките на надпреварата.

Така за място на четвъртфиналите българката ще срещне №2 в схемата Драгиня Вукович (Сърбия).

Друга българка - Алекса Каратанчева, отпадна на старта след поражение с 5:7, 1:6 от представителката на домакините Дуня Марич, също получила "уайлд кард".