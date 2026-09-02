Армстронг Око-Флекс: Многото мачове не могат да бъдат извинение

Армстронг Око-Флекс бе избран за Играч на мача при победата на Левски с 2:1 над Славия в отложения двубой от петия кръг на Първа лига. Крилото се появи като резерва и се превърна в един от основните герои за обрата на "сините“, след като реализира впечатляващия гол за 1:1.

След срещата Око-Флекс призна, че двубоят е бил труден, но подчерта, че натрупаната умора от натоварената програма не може да служи като оправдание за футболистите на Левски.

"Изиграхме много мачове от началото на сезона за много кратко време, но имаме манталитета да търсим победата във всеки мач. Многото мачове не могат да са извинение, ние даваме всичко от себе си за успеха“, заяви Око-Флекс.

Футболистът призна, че Славия е създал сериозни затруднения на "сините“, но отборът е бил подготвен за характера на столичното дерби.

"Славия е много труден съперник, треньорът ни бе подготвил. Понякога в подобни срещи трябва повече време, за да се намерят най-правилните решения“, обясни той.

Око-Флекс коментира и великолепното си попадение, при което преодоля няколко футболисти на Славия, преди да прехвърли Иван Андонов. По думите му в ситуацията решаващ е бил футболният му инстинкт.

"Опитваме в определени атаки различни неща. В случая най-важен бе инстинктът ми, защото защитниците бяха там и аз успях да ги преодолея. Завърших по същия начин като в предишния двубой и това е един от любимите ми начини да преодолявам вратарите“, добави крилото.

Око-Флекс остана доволен и от факта, че е успял да промени развоя на срещата след появата си от резервната скамейка.