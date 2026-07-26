Арсенал готви подобрена оферта за Бруно Гимараеш

Арсенал се готви да ускори преговорите за привличането на полузащитника на Нюкасъл Бруно Гимараеш. Според информации от Англия лондончани ще отправят подобрена оферта за бразилския национал през следващите дни в опит да финализират една от основните си трансферни цели.

Очаква се предложението на "артилеристите“ да надхвърли 70 милиона паунда, като в клуба вярват, че това ще бъде достатъчно, за да започнат конкретни разговори с Нюкасъл. Твърди се още, че Арсенал вече е постигнал принципна договорка с 28-годишния футболист относно личните му условия.

Въпреки това сделката остава зависима от две ключови обстоятелства – дали Нюкасъл ще бъде склонен да се раздели с един от най-важните си играчи и каква трансферна сума ще поиска за него.

През последните дни в социалните мрежи се появиха информации, че Арсенал вече е отправил оферта на стойност над 80 милиона паунда. Според английските медии обаче подобно предложение не е постъпвало, а ръководството на лондонския клуб няма намерение да достига подобни финансови параметри.

Бруно Гимараеш има договор с Нюкасъл до лятото на 2028 година, но бъдещето му остава обект на сериозни спекулации през настоящия трансферен прозорец.

Мениджърът на "свраките“ Еди Хау също коментира ситуацията около бразилеца, без да даде категоричен отговор дали той ще остане на "Сейнт Джеймсис Парк“.

„Говорил съм с Бруно както винаги. Той е страхотен човек и проведохме много добри разговори преди, по време и след световното първенство. Това, което сме обсъждали, ще си остане между нас“, заяви Хау.

Наставникът на Нюкасъл призна, че не знае как ще се развие ситуацията.