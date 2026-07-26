БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал готви подобрена оферта за Бруно Гимараеш

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

"Артилеристите“ ще подновят преговорите с Нюкасъл през следващите дни, а трансферът зависи от позицията на "свраките“ и исканата цена

Арсенал готви подобрена оферта за Бруно Гимараеш
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Арсенал се готви да ускори преговорите за привличането на полузащитника на Нюкасъл Бруно Гимараеш. Според информации от Англия лондончани ще отправят подобрена оферта за бразилския национал през следващите дни в опит да финализират една от основните си трансферни цели.

Очаква се предложението на "артилеристите“ да надхвърли 70 милиона паунда, като в клуба вярват, че това ще бъде достатъчно, за да започнат конкретни разговори с Нюкасъл. Твърди се още, че Арсенал вече е постигнал принципна договорка с 28-годишния футболист относно личните му условия.

Въпреки това сделката остава зависима от две ключови обстоятелства – дали Нюкасъл ще бъде склонен да се раздели с един от най-важните си играчи и каква трансферна сума ще поиска за него.

През последните дни в социалните мрежи се появиха информации, че Арсенал вече е отправил оферта на стойност над 80 милиона паунда. Според английските медии обаче подобно предложение не е постъпвало, а ръководството на лондонския клуб няма намерение да достига подобни финансови параметри.

Бруно Гимараеш има договор с Нюкасъл до лятото на 2028 година, но бъдещето му остава обект на сериозни спекулации през настоящия трансферен прозорец.

Мениджърът на "свраките“ Еди Хау също коментира ситуацията около бразилеца, без да даде категоричен отговор дали той ще остане на "Сейнт Джеймсис Парк“.

„Говорил съм с Бруно както винаги. Той е страхотен човек и проведохме много добри разговори преди, по време и след световното първенство. Това, което сме обсъждали, ще си остане между нас“, заяви Хау.

Наставникът на Нюкасъл призна, че не знае как ще се развие ситуацията.

"Не знам какво ще се случи с бъдещето на Бруно. Това е тема, по която други хора могат да спекулират. Има разговори, в които аз не участвам“, допълни английският специалист.

#Арсенал ФК #Бруно Гимараеш #ФК Нюкасъл

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ
3
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
Техеран с обвинения срещу Киев
6
Техеран с обвинения срещу Киев

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
3
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
5
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
6
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче

Още от: Европейски футбол

Пламен Андреев започна сезона със загуба в унгарския елит
Пламен Андреев започна сезона със загуба в унгарския елит
Реал Мадрид е на часове от трансфера на Ян Диоманде Реал Мадрид е на часове от трансфера на Ян Диоманде
Чете се за: 01:50 мин.
Галатасарай натиска за Рафаел Леао, Милан настоява за постоянен трансфер Галатасарай натиска за Рафаел Леао, Милан настоява за постоянен трансфер
Чете се за: 01:30 мин.
Федерико Киеза: Започва нова глава в Ливърпул, мисля единствено за клуба Федерико Киеза: Започва нова глава в Ливърпул, мисля единствено за клуба
Чете се за: 02:37 мин.
ПСЖ постави цена от 170 милиона евро на Брадли Баркола ПСЖ постави цена от 170 милиона евро на Брадли Баркола
Чете се за: 01:27 мин.
Дани Олмо отвърна на Аяла: Не съжалява, просто не казва истината Дани Олмо отвърна на Аяла: Не съжалява, просто не казва истината
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ заради нападението в Берлин Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ заради нападението в Берлин
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен? Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен?
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Продължава най-мащабната евакуация в мирно време заради пожарите...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
"Огънят премина, паметта остава“ - жителите на Рани луг,...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Ще има ли нов механизъм за определяне размера на минималната заплата?
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Атанас Пеканов: България ще преговаря до последно с ЕС за...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ