Арсенал пречупи коравия Атлетик Билбао на старта на Шампионската лига

от Константин Джаркин
Спорт
Златните резерви на Микел Артета донесоха успеха на враждебния "Сан Мамес".

Арсенал - Габриел Мартинели
Снимка: БТА
Арсенал (Англия) стартира кампанията си в Шампионската лига с труден успех като гост на Атлетик Билбао (Испания) с 2:0 на "Естадио Сан Мамес". Полуфиналистът от миналия сезон изпитваше сериозни затруднения през големи части от сблъсъка, но в крайна сметка стигна до успеха, благодарение на своите резерви.

Микел Артета освежи нападението си през второто полувреме, вкарвайки в игра Леандро Тросар и Габриел Мартинели на мястото на Виктор Гьокереш и Еберечи Езе, а белгиецът и бразилецът се отблагодариха на баския си мениджър с по гол и асистенция.

Враждебната атмосфера на "Сан Мамес" видимо даде енергия на своите футболисти, които задушиха английския си съперник в първата половина на откриващото полувреме.

В 21-ата минута обаче "артилеристите" не само изнесоха топката, те успяха и да предизвикат грешка от Иняки Уилямс в опасна близост до вратата на баските и Нони Мадуеке потърси Еберечи Езе в наказателното поле, но Андони Горосабел се намеси самоотвержено, за да изчисти кълбото.

Три минути по-късно Виктор Гьокереш се откъсна от защитата на домакините и намери пространство да стреля, но шутът беше слаб и Унай Симон се справи без проблем. А след още две минути шведският таран плонжира за центриране отдясно, но ударът му с глава не бе точен.

Емоциите в Билбао затихнаха за известно време, но в 43-ата минута испанският тим се доближи на сантиметри от откриващо попадение. Юриен Тимбер остана без една от обувките си при нападение на лондончани, което отвори неговия фланг за експлоатация от домакините, но Алекс Беренгер пропусна с малко вратата на Давид Рая.

Второто полувреме започна на високи темпове, като в 52-ата минута Мадуеке направи един от обичайните си пробиви по дясното крило и напредна към наказателното поле, където той шутира, но Симон направи ключова намеса. Четири минути по-късно отново английското крило пробва късмета си, но този път изстрелът му бе по-слаб и титулярният вратар на Испания не бе особено затруднен.

С изваждането от игра на Гьокереш в 64-ата минута, който по-рано през двубоя получи тежък удар в главата, Микел Артета премести Микел Мерино да играе на позицията нападател. Две минути по-късно това решение можеше да се окаже изключително ефективно само две минути по-късно, когато бившият играч на Реал Сосиедад бе адресат на центриране, но отново Унай Симон внимаваше и запази мрежата си суха.

Но не Леандро Тросар, който влезе на мястото на шведския таран, а Габриел Мартинели блесна от резервната скамейка. В 72-ата минута белгиецът успя да изведе бразилския си съотборник, който изпревари защитата на Атлетик Билбао и откри резултата в полза на Арсенал.

В 87-ата минута обаче ролите се размениха и този път Мартинели проби по левия фланг, навлезе навътре и след това подаде към Тросар, чийто шут рикошира от защитник на баските и се оплете в мрежата на вратата на съперника. Това бе и последната по-опасна ситуация в двубоя, а в добавеното време дебют за "топчиите" в официален мач записаха Кристиан Ньоргор и Пиеро Инкапие.

Във втория кръг на Шампионската лига Арсенал ще приеме гръцкия Олимпиакос на 1 октомври, а на същата дата Атлетик Билбао гостува на германския Борусия Дортмунд.

