Арсенал проучва сензационен трансфер на Винисиус Жуниор

Арсенал обмисля възможността да привлече звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор през настоящия трансферен прозорец. Според информация на Sky Sports към момента все още няма официални преговори между двата клуба, но интересът на английския шампион към бразилския национал е напълно реален.

26-годишният Винисиус навлиза в последната година от договора си с Реал Мадрид. Ако двете страни не постигнат споразумение за нов контракт, испанският гранд може да предпочете да го продаде още това лято, вместо да рискува да го загуби без трансферна сума след края на сезона.

Левият фланг на атаката е една от основните позиции, които Арсенал иска да подсили. Винисиус е сред най-желаните варианти, като в списъка на "артилеристите“ попадат още Хулиан Алварес, Ян Диоманде и Брадли Баркола.

През това лято клубът вече се раздели с Леандро Тросар, който премина в Бешикташ, а за негов заместник беше привлечен Христос Цолис от Брюж. Въпреки това мениджърът на лондончани продължава да търси още конкуренция по левия фланг, след като Габриел Мартинели отбеляза едва един гол във Висшата лига през миналия сезон.

Винисиус, който завърши на второ място в класацията за „Златната топка“ през 2024 година, в момента е в почивка след участието си със състава на Бразилия на световното първенство.

Ако сделката се осъществи, това би било един от най-шумните трансфери на лятото и сериозен сигнал за амбициите на Арсенал да затвърди позициите си на върха във Висшата лига и да се бори за трофея в Шампионската лига.