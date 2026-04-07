"Артемис II“ приключи мисията си около Луната и се връща към Земята

Мисията „Артемис II“ успешно завърши обиколката си около Луната и вече е на път обратно към Земята.

Астронавтите проведоха наблюдения на лунната повърхност, включително на слабо изследвани зони, и събраха важни данни за бъдещи космически мисии.

По време на полета екипажът достигна рекордно разстояние от Земята за пилотирана мисия, което е сериозен успех за програмата.

След като обиколи Луната, космическият кораб използва нейната гравитация, за да се насочи обратно.

Мисията е ключова стъпка към бъдещи кацания на Луната и по-дълбоки изследвания в Космоса.