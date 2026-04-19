Артур Фис се наложи над Андрей Рубльов и спечели титлата на турнира в Барселона

Французинът Артур Фис е новият шампион на турнира по тенис на клей в Барселона, като във финалния мач той победи руснака Андрей Рубльов с 6:2, 7:6 (2). Това е четвърта титла на сингъл в кариерата на Фис, който от два месеца се готви под ръководството на хърватина Горан Иванишевич.

По-опитният Рубльов влезе със самочувствие в мача, направи пробив и го затвърди за 2:0. След това Фис наложи пълна доминация и спечели шест поредни гейма за 6:2.

Във втората част рекорден по продължителност бе четвъртия гейм, в който Артюр Фис пропусна общо седем възможности за пробив, а Рубльов в крайна сметка успя да спечели и да изравни. Това не бе за дълго, тъй като той скоро загуби шестия гейм при свое подаване, а след това стана 2:5 за французина. Рубльов не се предаде и спечели следващите два гейма с един пробив, а при 4:5 изоставаше с 0:40, но отново се върна в мача и направи обрат за 5:5. Руснакът не спря дотук, а направи нов пробив за 6:5, но фрунцизинът го върна и се стигна до драматичен тайбрек. В него Андрей Рубльов поведе с 2:0 след мини пробив, но после Фис взе всичките седем разигравания до края за 7:2.

Артюр Фис спечели 500 точки за ранглистата и солиден чек за 546 400 евро. Преди две седмици той бе под №29 в ранглистата на АТР, но с този успех трябва да влезе в Топ 20. Рекордното му класиране до момента е 14- място преди година.