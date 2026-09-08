Артюр Фис се отказа от Купа Дейвис заради физическо натоварване

Световният №11 Артюр Фис няма да бъде част от състава на Франция за мачовете срещу Канада от Купа Дейвис. 22-годишният тенисист обясни решението си с необходимостта да бъде по-внимателен със здравето си след изключително натоварващата физически година.

Оттеглянето на Фис идва само дни след изненадващото му отпадане в първия кръг на Откритото първенство на САЩ, където загуби от Стефанос Циципас. Французинът пристигна в Ню Йорк с високи очаквания, след като през август спечели титлата на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Синсинати и бе определян сред фаворитите.

Фис пропусна голяма част от сезон 2025 заради стресова фрактура в долната част на гърба, но се завърна на корта през февруари. Оттогава той демонстрира впечатляваща форма, достигайки до четвъртфиналите на осем турнира и спечелвайки титлата в Барселона през април.

„След физически натоварената година и няколко периода на неактивност, трябва да съм внимателен в този момент“, написа най-добрият френски тенисист в момента в социалните мрежи. „Да представлявам Франция означава целия свят за мен, така че не беше лесно да взема това решение“, добави Фис.

Франция ще се изправи срещу Канада във втория кръг на квалификациите за Купа „Дейвис“. Двубоите ще се проведат на 18 и 19 септември в Квебек.