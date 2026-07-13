Асоциацията на прокурорите в България: Обвързването на магистратските заплати с депутатските застрашава независимостта на съдебната власт

Асоциацията на прокурорите в България се обяви срещу предложената промяна в Закона за държавния бюджет за 2026 г., с която възнагражденията на магистратите ще бъдат обвързани със заплатите на народните представители. Според организацията това поставя материалния статут на съдебната власт в зависимост от политически решения и създава риск за независимостта на магистратите.

АПБ публикува отделна позиция по § 21 от проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г., който предвижда основното възнаграждение за най-ниската магистратска длъжност да бъде определяно като 60% от основната заплата на народен представител.

Цялото становище може да прочетете ТУК

От Асоциацията подчертават, че тази позиция е различна от вече представеното им становище по предложените изменения в Кодекса за социално осигуряване, тъй като засяга различен въпрос – механизма за определяне на магистратските възнаграждения.

Според АПБ с предложението се заменя действащият модел, основан на обективен статистически показател, с формула, която зависи от решенията на Народното събрание относно собствените му възнаграждения. Това, по думите на организацията, създава опасност материалният статут на съдебната власт да бъде поставен в зависимост от политическата воля.

Прокурорската асоциация посочва още, че в мотивите към бюджетния закон липсва обяснение защо именно депутатската заплата е избрана за база и защо е определено съотношение от 60%.