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Астън Вила подсили халфовата си линия с Жоао Гомеш

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Спорт
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Бирмингамци платиха 34 милиона паунда на Уулвърхямптън за бразилския национал, като сделката може да нарасне с още 4 милиона под формата на бонуси

Астън Вила подсили халфовата си линия с Жоао Гомеш
Снимка: БГНЕС
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Астън Вила официално привлече бразилския национал Жоао Гомеш от Уулвърхямптън, потвърдиха и двата клуба.

Според британските медии трансферът е на стойност 34 милиона паунда, като в сделката са заложени и допълнителни бонуси в размер на 4 милиона паунда.

25-годишният полузащитник идва в Бирмингам след силен индивидуален сезон, въпреки изпадането на Уулвърхямптън от Висшата лига. През изминалата кампания Гомеш изигра 41 мача във всички турнири с екипа на "вълците“, но не успя да помогне на отбора да избегне последното място в крайното класиране.

Бразилецът премина в Уулвърхямптън от Фламенго през 2023 година и за периода си на „Молиню“ записа общо 130 двубоя, в които отбеляза осем попадения. С добрите си изяви той заслужи и място в националния отбор на Бразилия.

С привличането на Жоао Гомеш Астън Вила продължава да укрепва състава си преди началото на новия сезон, като мениджърът на бирмингамци получава още една качествена опция в средата на терена.

#Жоао Гомеш #ФК Уулвърхемптън #ФК Астън Вила

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