Астън Вила счупи трансферния си рекорд за Йохан Манзамби

Астън Вила осъществи най-скъпия трансфер в историята на клуба, след като привлече полузащитника Йохан Манзамби от Фрайбург срещу 59,5 милиона паунда с включени бонуси.

20-годишният швейцарски национал беше сред големите открития на световното първенство, където реализира три попадения и помогна на страната си да достигне до четвъртфиналите.

Преди намесата на Астън Вила Нюкасъл беше постигнал договорка с Фрайбург за трансфер на стойност 49 милиона паунда, а Манзамби вече бе уточнил личните си условия със "свраките“. Впоследствие обаче бирмингамци отправиха по-добра оферта, а възможността да играе в Шампионската лига е наклонила везните в полза на отбора на Унай Емери.

Сделката подобрява досегашния клубен рекорд на Астън Вила, поставен през лятото на 2024 година с привличането на Амаду Онана от Евертън за 50 милиона паунда.

Манзамби се превръща в първото ново попълнение на носителя на трофея в Лига Европа през това лято. От клуба работят и по привличането на полузащитника на Уулвърхемптън Жоао Гомеш.

Халфът направи силен сезон с екипа на Фрайбург, записвайки седем гола и девет асистенции в 47 мача във всички турнири. Той беше избран и за най-добър млад футболист в Лига Европа, след като помогна на германския тим да достигне до финала, загубен именно от Астън Вила.