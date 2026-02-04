БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Караиванов: Догодина ще планираме Суперкупата за септември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази
Атанас Караиванов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов разкри пред Дарик, че Суперкупата може да се провежда вече през септември. На Националния стадион пред около 15 000 зрители Лудогорец спечели трофея за пети пореден път след минимална победа над Левски с 1:0.

"Аз мисля, че догодина ще го планираме за месец септември, има възможност. Традицията да се играе преди подновяване беше подходяща, когато първенството почваше август. Сега ангажираните отбори играят в Европа през юли. Излишно е от гледна точка на това, че предното първенство е завършило май. Има по-подходяща дата и условия. Ако може да си позволим като Италия и Испания, датата си остава", каза Караиванов.

"Можем да предложим някакъв такъв вариант с 4 отбора като Италия и Испания, дори с 8 като в Португалия, наричат я Купа на Лигата. Тази тема съм я обсъждал с Георги Иванов, президентът на БФС. Можем да разработим турнир, но трябва първо да го предложим на отборите. С намаляването на отборите има възможност да го направим по-атрактивно и комерсиално", продължи той.

"Това трябва да се реши в зависимост от отборите. Стадионите трябва да са на високо ниво – като "Васил Левски", този на Ботев Пловдив, бъдещия на ЦСКА, бъдещия на Локомотив Пловдив", завърши шефът на БПФЛ.

Свързани статии:

Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Разградчани посякоха "сините" през второто полувреме по пътя към...
Чете се за: 04:15 мин.
#Атанас Караиванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
1
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
2
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
3
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
4
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
5
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Български футбол

БФС глоби Левски с почти 3500 евро след мача за Суперкупата на България
БФС глоби Левски с почти 3500 евро след мача за Суперкупата на България
В Пловдив бе представена биографичната книга за Христо Бонев "Осмото тепе" В Пловдив бе представена биографичната книга за Христо Бонев "Осмото тепе"
Чете се за: 02:30 мин.
Кристиан Добрев: Левски избра евтиния вариант с привличането на Хуан Переа Кристиан Добрев: Левски избра евтиния вариант с привличането на Хуан Переа
Чете се за: 06:12 мин.
Левски се раздели с Патрик-Габриел Галчев Левски се раздели с Патрик-Габриел Галчев
Чете се за: 00:37 мин.
Бернард Текпетей е получил смъртна заплаха след мача с Левски Бернард Текпетей е получил смъртна заплаха след мача с Левски
Чете се за: 02:30 мин.
Левски пусна в продажба билетите за домакинството срещу Ботев (Враца) Левски пусна в продажба билетите за домакинството срещу Ботев (Враца)
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за...
Чете се за: 07:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ