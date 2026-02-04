Атанас Караиванов: Догодина ще планираме Суперкупата за септември

Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов разкри пред Дарик, че Суперкупата може да се провежда вече през септември. На Националния стадион пред около 15 000 зрители Лудогорец спечели трофея за пети пореден път след минимална победа над Левски с 1:0.

"Аз мисля, че догодина ще го планираме за месец септември, има възможност. Традицията да се играе преди подновяване беше подходяща, когато първенството почваше август. Сега ангажираните отбори играят в Европа през юли. Излишно е от гледна точка на това, че предното първенство е завършило май. Има по-подходяща дата и условия. Ако може да си позволим като Италия и Испания, датата си остава", каза Караиванов.

"Можем да предложим някакъв такъв вариант с 4 отбора като Италия и Испания, дори с 8 като в Португалия, наричат я Купа на Лигата. Тази тема съм я обсъждал с Георги Иванов, президентът на БФС. Можем да разработим турнир, но трябва първо да го предложим на отборите. С намаляването на отборите има възможност да го направим по-атрактивно и комерсиално", продължи той.

"Това трябва да се реши в зависимост от отборите. Стадионите трябва да са на високо ниво – като "Васил Левски", този на Ботев Пловдив, бъдещия на ЦСКА, бъдещия на Локомотив Пловдив", завърши шефът на БПФЛ.