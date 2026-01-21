БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ауди представи болида за дебютния си сезон във Формула 1

Спорт
Пилоти за тима на Ауди ще бъдат Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето.

Отборът на Ауди представи болида за първия си сезон във Формула 1 по време на събитие в Берлин. Тимът ще направи дебюта си в най-престижната автомобилна надпревара в състезанието за Голямата награда на Австралия на 8 март.

Известният с името R26 болид включва титаниеви, карбонови и червени детайли, които бяха загатнати за първи път през ноември.

„Днес отбелязваме повече от начало, това е публична декларация на нова ера за Ауди. Формула 1 е най-взискателната сцена на световния моторен спорт, а ние сме тук не само да се състезаваме, но и да дефинираме бъдещето на Vorsprung durch Technik (от немски, „прогрес чрез технология“ - мотото на Ауди)“, заяви изпълнителният директор на Ауди Гернот Дьолнер.

През 2024 година германският автомобилен производител закупи швейцарския отбор Заубер, който беше част от Формула 1 между 1993-а и 2025-а, за последно под името Кик Заубер.

Пилоти за тима на Ауди ще бъдат опитният Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето, които се състезаваха заедно за Заубер през миналия сезон.

„Ние сме отбор с ясна, дългосрочна визия, подкрепена от сериозни ресурси и опит от световна класа. За един пилот, възможността да бъде в тима на Ауди в самото начало на тяхното пътешествие, е изключително вълнуващо“, заяви Хюлкенберг.

Директорът на тима Джонатан Уийтли, който се присъедини към Ауди след повече от две десетилетия в Ред Бул, е обнадежден за предстоящия сезон.

„Тази кола е физическото въплъщение на хиляди часове усърдна работа от изключително талантлива група хора в нашите съоръжения. Ден след ден ще превърнем дългосрочната ни амбиция в реалност с всяко наше решение“, допълни той.

