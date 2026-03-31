Авария спря топлоподаването на част от центъра на столицата

Част от центъра на столицата е без топлоподаване заради авария, показва справка на интернет страницата на "Топлофикация София".

Засегнати са сградите на бул. "Янко Сакъзов" № 52, 54, 56, 60, 62, 64, 68, ул. "Асен Златаров" № 2, 6, 8 и ул. "Васил Априлов" № 1. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за днес в 20:00 ч.

Без парно и топла вода са и абонатите на дружеството в "Дружба" 1 в бл. 171, ул. "Димитър Пешев" № 3, бл. 15, бл. 15А, химическо чистене "Сеньора". Очаква се топлоподаването за тях да бъде възстановено на 2 април.

Заради аварии е спряно топлоподаването и в част от "Слатина". Засегнати са бл. 65, бл. 66 /ул. "Спътник" № 4/ул. "Иван Димитров-Куклата" № 13 /ул. "Владово" № 18, № 18-А, № 20, № 23 /ул. 592 №2-А и ул. 593 №1, №2, № 3, № 4. Очакваното възстановяване е насрочено също за 2 април.