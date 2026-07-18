Аякс подсили атаката си с Маркос Леонардо

Аякс официално привлече бразилския нападател Маркос Леонардо от саудитския Ал Хилал. Според информацията на клуба трансферната сума е малко под 20 милиона евро.

23-годишният футболист подписа договор за пет сезона с гранда от Амстердам и се превръща в третото ново попълнение на отбора през летния трансферен прозорец.

Леонардо премина в Ал Хилал от Бенфика през 2024 година и остави сериозна следа с екипа на саудитския клуб, отбелязвайки 48 гола в 82 мача. Един от най-паметните му моменти дойде на Световното клубно първенство през 2025 година, когато реализира два гола, включително победното попадение след продължения при успеха с 4:3 над Манчестър Сити, класирал Ал Хилал за четвъртфиналите.

С привличането на Маркос Леонардо Аякс продължава активната си селекция, след като по-рано това лято към тима се присъединиха левият защитник Кайо Енрике от Монако и завърналият се като свободен агент Дейли Блинд.