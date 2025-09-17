Бахрейн приема световното първенство по борба през 2026 г.

Световното първенство по борба през 2026 година ще се проведе в Бахрейн, обявиха от международната федерация. Шампионатът за мъже и жени ще се проведе от 5 до 13 септември в Манама.

Никоя арабска страна досега не е била домакин на шампионат на планетата.

Страната ще посрещне и Мондиала до 20 години през 2026-а, също в Манама от 17 до 23 август.

Европейското първенство догодина за мъже и жени ще бъде в Тирана (Албания) от 20 до 26 април.

През 2026-а България също ще приеме две големи състезания - Европейското първенство до 15 и до 17 години в Самоков (20-24 май, 11-17 май).