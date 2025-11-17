Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград

Около 12 минути преди 17.00 ч. тази вечер беше усетено земетресение с магнитуд 3,6 по Рихтер, съобщават данни на Европейския сеизмологичен център.

По първоначална информация епицентърът е на около 16 км от Благоевград, в района южно от областния център.

Трусът е бил сравнително слаб, но усетен най-вече от живеещите по ниските етажи в Благоевград.

Хората споделят, че са чули и бучене по време на труса.

Сигнали за усетени вибрации има и от Сандански, като според разкази на очевидци земетресението е било кратко, но ясно доловимо.

Няма данни за пострадали или материални щети. Сеизмолозите продължават да наблюдават района за възможни вторични трусове.