БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Истории за разширяването" - Република Северна...
Чете се за: 04:42 мин.
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Трусът е усетен най-вече от живеещите по ниските етажи в Благоевград

земетресението турция усетено почти цялата страна каза директорът геофичния институт
Слушай новината

Около 12 минути преди 17.00 ч. тази вечер беше усетено земетресение с магнитуд 3,6 по Рихтер, съобщават данни на Европейския сеизмологичен център.

По първоначална информация епицентърът е на около 16 км от Благоевград, в района южно от областния център.

Трусът е бил сравнително слаб, но усетен най-вече от живеещите по ниските етажи в Благоевград.

Хората споделят, че са чули и бучене по време на труса.

Сигнали за усетени вибрации има и от Сандански, като според разкази на очевидци земетресението е било кратко, но ясно доловимо.

Няма данни за пострадали или материални щети. Сеизмолозите продължават да наблюдават района за възможни вторични трусове.

#Благоевград #Сандански #земетресение

Последвайте ни

ТОП 24

Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
1
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
2
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
3
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
4
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България
5
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават
6
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Регионални

Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за и.ф. кмет на Община Варна за днес
Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за и.ф. кмет на Община Варна за днес
Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка
Чете се за: 01:25 мин.
След опасното селфи в София: Какви мерки предприемат институциите? След опасното селфи в София: Какви мерки предприемат институциите?
Чете се за: 02:35 мин.
Задържаха ученик, разпространявал опиат за вейпове сред съучениците си Задържаха ученик, разпространявал опиат за вейпове сред съучениците си
Чете се за: 01:22 мин.
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ) Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
Над 20 мечки са засечени в Балкана между Сопот и Калофер Над 20 мечки са засечени в Балкана между Сопот и Калофер
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Чете се за: 00:45 мин.
По света
ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ