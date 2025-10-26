БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радомир Стоянов загуби в четвъртфиналите на световното по борба до 23 г.

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Шансове да продължат поне за бронз имат Андриан Вълканов и Ердап Галип.

Радомир Стоянов
Снимка: Българска федерация по борба
Радомир Стоянов загуби на четвъртфиналите на световното първенство по борба до 23 г. в Нови Сад, Сърбия. В категория до 86 килограма в свободния стил българинът започна с убедителна победа - 12:2 срещу казахстанеца Муханбет Мамбетов, но след това загуби с 1:13 от Торнике Самхарадзе (Грузия), седми в Европа на първенството до 23 години този сезон.

Грузинецът обаче се оказа силен само за българина, тъй като на полуфинала беше победен категорично с 10:0 от Арсен Балоян (Армения) и така за Стоянов първенството приключи.

Шансове да продължи поне за бронз има Андриан Вълканов (97), който започна с успех срещу поляка Виктор Хаса с 5:0 и загуба с 0:12 от японеца Араш Йошида, втори в света при мъжете и победител на рейтинговия турнир в Албания този сезон. Победилият Вълканов борец стигна до мача за титлата, което означава, че българското момче ще се бори на репешажите. Първият му съперник е Муса Арсункаев от Унгария, 20-годишен. Двамата ще се борят утре след обяд.

Същата е ситуацията и с Ердал Галип, който загуби от киргизстанеца Омурбек Улу (0:12), но противникът му е на финал за златото в категория до 61 кг. Съперник на репешажите е китаецът Юнцюан Луо, а схватката е утре.

От първенството отпаднаха Денис Наим (65), както и Айкан Сеид (79), който не успя да преодолее репешажите.

#Ердап Галип #Денис Наим #световно първенство по борба до 23 г. в Нови Сад #Андриан Вълканов #Айкан Сеид #Радомир Стоянов

