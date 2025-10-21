Победа раздели от репешаж двама от борците ни на световното първенство за младежи

Победа раздели от репешаж двама от българските борци на световното първенство за младежи и девойки до 23 години в Нови Сад, Сърбия. Димитър Георгиев и Сергей Стоев стартираха с успех в своите категории на класическата борба, а съперниците им, от които загубиха на осминафиналите, претърпяха поражения в полуфиналите.

При 67-килограмовите Георгиев победи в първия кръг със 7:6 Нестори Манила (Финландия), пети от световния шампионат до 23 години през 2023-а. В следващия кръг обаче българинът отстъпи пред унгареца Атила Йозса с 0:8. Димитър Георгиев е пети от европейското първенство до 23 години през миналия сезон.

При 72-килограмовите Стоев също започна с успех с 3:1 над естонеца Артер Йеремеев, който е пети на световното за юноши през миналата година. След това националът бе спрян с технически туш 0:8 от казахстанеца Мерей Мулитканов, пети от световното за мъже този сезон.

Сергей Стоев дебютира на шампионата в Нови Сад. По-рано тази година той стана пети на европейското първенство за юноши до 20 години и участва на световния шампионат в Самоков, където също направи дебют с девето място.

Останалите дебютанти за България загубиха на старта на първенството на сръбска земя – Калоян Иванов (55) и Михаил Мелехов (97).

В сряда излизат последните двама български представители при класиците. Кристин Петров (60 кг) ще има за съперник Микел Тромплини (Албания). И двамата са дебютанти на шампионата.