Айкан Сеид продължава на репешажите на световния шампионат по борба до 23 г.

Айкан Сеид (79 кг) продължава на репешажите на световното първенство по свободна борба за мъже до 23 г. в Нови Сад, Сърбия.

Националът, който по-рано този сезон стана пети на европейското до 23 г., стартира с успех срещу германеца Грегор Егенбрут - 3:2, но на четвъртфиналите загуби от световния вицешампион при мъжете Леви Хайнес с 0:10. Американецът обаче стигна финал и даде втори шанс на Сеид в неделния ден.

В репешажите Сеид ще срещне иранеца Махди Юсуфхадживар.

В най-леката категория до 57 кг Ивайло Тисов записа две впечатляващи победи - над молдовеца Йон Булгару, който е пети на световно до 20 г., с технически туш с 16:6. След това преодоля с 2:5 и турчина Бекир Кешер, бронзов медалист от европейското първенство до 23 г. и пети на рейнтинговия турнир в Монголия.

На четвъртфиналите Тисов падна с туш от руснака Аяндар Ондар, който се състезава под флага на UWW. Съперникът му не успя да стигне финал и българското участие приключи.

Калоян Атанасов (70) и Георги Иванов (125) загубиха на старта. Съперниците и на двамата също претърпяха поражение в следващия кръг и българското участие приключи. Атанасов бе спрян от грузинеца Гога Отинашвили - 0:10, а Иванов от Хакан Буюкчингил (Турция) - 4:7.