Айкан Сеид продължава на репешажите на световния шампионат по борба до 23 г.

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Останалите български представители в днешния ден също допуснаха поражения.

Айкан Сеид
Снимка: БФ Борба, startphoto.bg
Айкан Сеид (79 кг) продължава на репешажите на световното първенство по свободна борба за мъже до 23 г. в Нови Сад, Сърбия.

Националът, който по-рано този сезон стана пети на европейското до 23 г., стартира с успех срещу германеца Грегор Егенбрут - 3:2, но на четвъртфиналите загуби от световния вицешампион при мъжете Леви Хайнес с 0:10. Американецът обаче стигна финал и даде втори шанс на Сеид в неделния ден.

В репешажите Сеид ще срещне иранеца Махди Юсуфхадживар.

В най-леката категория до 57 кг Ивайло Тисов записа две впечатляващи победи - над молдовеца Йон Булгару, който е пети на световно до 20 г., с технически туш с 16:6. След това преодоля с 2:5 и турчина Бекир Кешер, бронзов медалист от европейското първенство до 23 г. и пети на рейнтинговия турнир в Монголия.

На четвъртфиналите Тисов падна с туш от руснака Аяндар Ондар, който се състезава под флага на UWW. Съперникът му не успя да стигне финал и българското участие приключи.

Калоян Атанасов (70) и Георги Иванов (125) загубиха на старта. Съперниците и на двамата също претърпяха поражение в следващия кръг и българското участие приключи. Атанасов бе спрян от грузинеца Гога Отинашвили - 0:10, а Иванов от Хакан Буюкчингил (Турция) - 4:7.

#световно първенство по борба до 23 г. в Нови Сад #Айкан Сеид

