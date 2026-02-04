Байер Леверкузен е полуфиналист за Купата на Германия за трета поредна година

Байер Леверкузен достигна полуфиналите за Купата на Германия за трета поредна година след победа с 3:0 над Санкт Паули.

Мартин Терие стреля в горния ляв ъгъл от ъгъла на наказателното поле в 32-ата минута, а чешкият нападател Патрик Шик удвои в 63-ата минута лед дълго центриране на Алейш Гарсия. Резервата Йонас Хофман реши нещата в добавеното време с трети гол за "аспирините".

Леверкузен вдигна трофея за втори път като част от историческия си дубъл без загуба в Бундеслигата и Купата през 2024 г. и също така беше сред полуфиналистите в турнира в миналата кампания, където беше изненадан от третодивизионния отбор Арминия Билефелд.

Другите четвъртфинали са Холщайн Кил срещу носителя на трофея Щутгарт в сряда, както и Херта Берлин срещу Фрайбург и рекордния носител на трофея Байерн Мюнхен срещу РБ Лайпциг следващата седмица.

Полуфиналите са на 22 и 23 април, а финалът в Берлин на 23 май.