Байерн Мюнхен падна от Веен Висбаден в последната си контрола преди сезона

Байерн Мюнхен допусна поражение с 1:2 при гостуването си на Веен Висбаден в последната си контролна среща преди началото на новия сезон. Тимът на Венсан Компани, който започна двубоя с изключително млад състав, плати скъпо за две сериозни грешки на своите вратари.

Домакините откриха резултата още в 10-ата минута. Неточност при изнасянето на топката в редиците на Байерн беше последвана от неубедителна намеса на вратаря Павлич, който не успя да отрази удара на Ибрахим Ати Алах и позволи на Веен Висбаден да поведе.

До почивката младите футболисти на баварците имаха повече желание, отколкото ефективност. Те стигаха сравнително лесно до последната третина на терена, но липсата на синхрон в атака не им позволи да създадат достатъчно чисти голови положения.

След почивката Венсан Компани извърши множество промени и на терена се появиха повече играчи от първия състав. Байерн наложи сериозен териториален натиск, а логичното изравняване дойде в 57-ата минута. Том Бишоф реализира отсъдена дузпа, след като защитник на домакините извърши нарушение в наказателното поле.

Въпреки че контролираха играта през по-голямата част от второто полувреме, гостите не успяха да стигнат до пълен обрат. Вместо това Веен Висбаден се възползва от нова груба грешка в отбраната на германския шампион. В заключителните минути Свен Улрайх не успя да улови изстрел на Богичевич, а Лукас Шлаймер беше най-съобразителен при добавката и оформи крайното 2:1.

Поражението сложи край на серията от успешни контроли на Байерн в предсезонната подготовка и даде повод за размисъл на Венсан Компани преди старта на новата кампания, докато Веен Висбаден влезе в сезона в Трета лига с престижен успех срещу германския гранд.