Българин влиза в щаба на Новак Джокович за Уимбълдън

Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на сръбския тенисист Новак Джокович.

За момента е ясно, че той ще работи с носителя на 24 титли от Големия шлем по време на турнира Уимбълдън, като вече изгледа двубоите му с китаеца Ибин У и гърка Стефанос Циципас от първия и втория кръг.

Стоянов, който също като Джокович живее в Монако, е основател на инвестиционната компания "Crown Ocean Capital". Освен в технологичния сектор, българинът работи и като треньор по развитие на върхови постижения, посочват от reketiranje.net. Неговата работа е фокусирана върху развитието на високи постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение.

Включването на Стоянов в екипа на Джокович е още едно доказателство, че сърбинът търси специалисти от различни области, с чиято помощ да доразвие играта си на корта и да успее да завоюва така желаната рекордна 25-а титла от Големия шлем.