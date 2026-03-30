Българите са пътували най-често до Турция, Гърция и Румъния през февруари 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2026 г. са 571 500 или с 6.2% повече от февруари 2025 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички показатели. Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 131 500, Гърция - 118 100, Румъния - 64 600., Сърбия - 46 600, Германия - 33 400, Австрия - 26 700, Република Северна Македония - 24 200, Италия - 21 100, Испания - 14 200 и Франция - 13 900, обобщава БГНЕС.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели - 46.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 30.9%, и със служебна цел - 22.9%.

През февруари 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са 735 200, или с 2.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Транзитните преминавания през страната са 28.2% (207 500) от всички посещения на чужди граждани в България.

Дялът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 55.1% от общия брой чужди граждани и достига 405 100, като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 43.6%, и Гърция - 24.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 275 400, или 37.5% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 150 800, или 54.7% от посещенията в тази група. Включва страните в Европа извън Европейския съюз. Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 176 600, Турция - 150 800, Гърция - 97 400, Сърбия - 50 000, Република Северна Македония - 26 600, Обединеното кралство - 24 200, Германия - 24 000, Италия - 18 700, Израел - 18 400, Украйна - 18 200.

