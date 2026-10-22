България допусна обрат срещу Италия на старта на световните квалификации по хандбал при жените

Женският национален отбор на България по хандбал започна със загуба участието си в квалификациите за световното първенство. Българките отстъпиха с 23:27 (11:13) на Италия в първия двубой от първия квалификационен кръг, който се проведе в Кранево.

Националките започнаха уверено срещата и демонстрираха добра игра в началните минути. Малко след средата на първото полувреме българският тим успя да натрупа преднина от три попадения при 9:6 и изглеждаше, че контролира развитието на двубоя.

Последва обаче силен период за италианките, които постепенно поеха инициативата. Гостенките реализираха седем попадения срещу само едно за България и осъществиха пълен обрат до 13:10. До почивката националките успяха да намалят изоставането си до 11:13.

През второто полувреме Италия продължи да поддържа преднина от два-три гола, като не позволи на българския състав да възстанови равенството. Въпреки усилията на домакините, гостенките запазиха контрола върху резултата и в заключителните минути нанесоха решителния си удар.

Три последователни попадения осигуриха аванс от 27:22 за италианките две минути преди последния съдийски сигнал, с което на практика предрешиха крайния изход на срещата. България успя да върне само един гол до края за окончателното 23:27.

Лора Сарандева бе най-резултатната състезателка за България с шест попадения. Лидия Ковачева добави пет гола, а Габриела Георгиева и Маринела Панайотова се разписаха по четири пъти.

За италианския национален отбор най-силно се представиха Рамона Манойлович и Джада Бабо, които реализираха по шест попадения.