България допусна първо поражение на европейското по хандбал до 20 години

Националният отбор на България по хандбал за мъже до 20 години записа първата си загуба на европейското първенство в дивизия "В", което се провежда в Прищина. В третия си мач на турнира българите отстъпиха с 24:38 (11:20) пред състава на Люксембург.

Националите изостанаха още през първото полувреме, в което съперникът натрупа аванс от девет попадения – 20:11. След почивката тимът на Люксембург продължи да диктува събитията на терена и закономерно стигна до първата си победа в надпреварата.

Най-резултатен за България беше Даниел Иванов с осем попадения, а Иван Петков добави пет. За победителите се отличи Лу Фанчели, който реализира 10 гола.

След изиграването на третия кръг българският тим заема четвърто място в класирането с три точки, докато Люксембург е пети с две. Лидер в групата е Финландия с пълен актив от шест точки, като именно срещу скандинавците ще бъде следващият двубой на България.