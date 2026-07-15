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България допусна първо поражение на европейското по хандбал до 20 години

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Националите отстъпиха на Люксембург с 24:38 и ще търсят завръщане на победния път срещу лидера Финландия

България допусна първо поражение на европейското по хандбал до 20 години
Снимка: БТА
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Националният отбор на България по хандбал за мъже до 20 години записа първата си загуба на европейското първенство в дивизия "В", което се провежда в Прищина. В третия си мач на турнира българите отстъпиха с 24:38 (11:20) пред състава на Люксембург.

Националите изостанаха още през първото полувреме, в което съперникът натрупа аванс от девет попадения – 20:11. След почивката тимът на Люксембург продължи да диктува събитията на терена и закономерно стигна до първата си победа в надпреварата.

Най-резултатен за България беше Даниел Иванов с осем попадения, а Иван Петков добави пет. За победителите се отличи Лу Фанчели, който реализира 10 гола.

След изиграването на третия кръг българският тим заема четвърто място в класирането с три точки, докато Люксембург е пети с две. Лидер в групата е Финландия с пълен актив от шест точки, като именно срещу скандинавците ще бъде следващият двубой на България.

#Национален отбор на България по хандбал до 20 години #Европейско първенство по хандбал

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