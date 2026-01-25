България е №1 в Европа по износ на черен хайвер

България заема първо място в Европа по износ на черен хайвер. Износът на черен хайвер от страната се извършва по строго регламентиран квотен принцип и е под контрола на Министерството на околната среда и водите. Само определени фирми получават право да изнасят продукта, като количествата се определят предварително и се следят внимателно.

По думите на доц. Райков пред БНР, именно контролираният модел на производство и износ е една от причините България да бъде водещ износител на черен хайвер в Европа. Страната разполага със специализирани стопанства и утвърдени технологии, които позволяват устойчиво производство при спазване на международните изисквания.

снимка: БГНЕС

От 1 януари 2026 г. у нас е в сила безсрочна забрана за улов на есетрови риби в диво състояние в българските участъци на река Дунав и Черно море. Забраната цели да гарантира, че износът на хайвер се основава единствено на контролирано и законно производство, а не на улов от природата.

Паралелно с това Институтът по океанология във Варна работи по проект за научно проследяване на есетровите риби, тяхната миграция и местата за размножаване. Рибите се маркират със специални устройства, които позволяват чрез сателитно наблюдение да се събират данни за движението им.

Есетровите риби са шест вида, като част от тях са силно застрашени, поради което защитата на дивите популации остава ключов елемент от дългосрочната политика, съпътстваща успешния износ на черен хайвер от България.