БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България е №1 в Европа по износ на черен хайвер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Деца
Запази
България е №1 в Европа по износ на черен хайвер
Слушай новината

България заема първо място в Европа по износ на черен хайвер. Износът на черен хайвер от страната се извършва по строго регламентиран квотен принцип и е под контрола на Министерството на околната среда и водите. Само определени фирми получават право да изнасят продукта, като количествата се определят предварително и се следят внимателно.

По думите на доц. Райков пред БНР, именно контролираният модел на производство и износ е една от причините България да бъде водещ износител на черен хайвер в Европа. Страната разполага със специализирани стопанства и утвърдени технологии, които позволяват устойчиво производство при спазване на международните изисквания.

сним

снимка: БГНЕС

От 1 януари 2026 г. у нас е в сила безсрочна забрана за улов на есетрови риби в диво състояние в българските участъци на река Дунав и Черно море. Забраната цели да гарантира, че износът на хайвер се основава единствено на контролирано и законно производство, а не на улов от природата.

Паралелно с това Институтът по океанология във Варна работи по проект за научно проследяване на есетровите риби, тяхната миграция и местата за размножаване. Рибите се маркират със специални устройства, които позволяват чрез сателитно наблюдение да се събират данни за движението им.

Есетровите риби са шест вида, като част от тях са силно застрашени, поради което защитата на дивите популации остава ключов елемент от дългосрочната политика, съпътстваща успешния износ на черен хайвер от България.

Последвайте ни

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за "Евровизия 2026"?
2
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
3
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди
4
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и...
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на Румен Радев
5
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на...
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
6
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: У нас

Кристалина Георгиева се срещна с папа Лъв XIV
Кристалина Георгиева се срещна с папа Лъв XIV
Осем изпълнители продължават към Евровизия 2026 Осем изпълнители продължават към Евровизия 2026
Чете се за: 00:32 мин.
Как български учени помогнаха да бъде решена загадка във физиката? Как български учени помогнаха да бъде решена загадка във физиката?
Чете се за: 02:27 мин.
Уроци за ученици от 1. до 7. клас в Българския етнографски музей Уроци за ученици от 1. до 7. клас в Българския етнографски музей
Чете се за: 00:45 мин.
Светини в София: поклонение в „Св. Неделя“ този уикенд Светини в София: поклонение в „Св. Неделя“ този уикенд
Чете се за: 00:42 мин.
„Брифтопия“ събира артисти от България и света в Габрово „Брифтопия“ събира артисти от България и света в Габрово
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От утре блокади по западната ни граница От утре блокади по западната ни граница
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Около 15 километра колона от тирове чака пред "Капитан...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ