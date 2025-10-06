България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министрите на вътрешните работи Даниел Митов и на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов се срещнаха във връзка с първите процедури по възстановяване на щетите от обилните валежи през последните дни, съобщиха от пресцентъра на МВР.

С официално писмо заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Юра Витанова инициира започването на процедура по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ЕС) за Югоизточния регион. Ангажимент на структурите на МВР ще бъде да изготвят обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще бъде изготвена документацията, с която страната ни да кандидатства за подпомагане по фонда.

От МВР допълват, че фонд „Солидарност“ е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването от природни бедствия и е израз на солидарност. Той дава възможност Съюзът да предоставя ефективна подкрепа на дадена държава — членка (или страна кандидатка), за да ѝ помогне да се справи с последиците от голямо природно бедствие (наводнение, горски пожар, земетресение, буря или суша).

Обсъдена е била и координацията между „Пътна полиция“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) по въвеждане на временна организация на движението във връзка с ремонтни дейности по магистралите и облекчаване на трафика в съответните участъци.

