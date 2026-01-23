България избира песен за „Евровизия“

Започва националната селекция за български изпълнител и песен за Евровизия. Целта е участие на големия финал на 16 май във Виена. Селекцията се излъчва по БНТ 1.

Полуфиналът на националната селекция е в събота, 24 януари, от 21:00 часа. В него участват 15 от най-разпознаваемите български музиканти. Финалът е на 31 януари, когато половината от участниците ще се борят за победата.

В първото шоу като гости ще се включат Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева.

Крайното класиране ще се формира от вот на журито и гласовете на зрителите. Онлайн гласуването ще се провежда чрез сайта eurovision2026.bg, като всеки зрител ще има право на един глас.

Националната селекция за „Евровизия“ се завръща след 13-годишна пауза, с амбицията България да бъде представена от най-конкурентната песен на международната сцена.