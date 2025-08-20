Отборът на България остана без полуфиналисти и в четвъртия ден на световното първенство по борба за младежи и девойки в Самоков, след като единствената представителка при дамите загуби още на старта. Ивена Близнакова обаче запазва шансове за бронзов медал през репешажите на 62 кг.

Близнакова започна от осминафиналите, но бе туширана от китайката Янчжън Янчжън в средата на втората част. Състезателката от Азия спечели с 10:0 срещу мексиканката Невис Родригес в следващата си схватка и в следобедната сесия ще се бори с японката Ширин Такемото за място на финала.

Ако спечели срещу Такемото, Янчжън ще изтегли Близнакова на репешаж.