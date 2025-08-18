БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тежки поражения за българите на световното първенство по борба до 20 г. в Самоков

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
България остана без полуфиналисти и във втория ден на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Самоков, като един от националите запази шансове за медал през репешажи.

Денис Наим записа единствената победа днес, след като се наложи над Айк Казарян на старта на 65 кг свободен стил. Българинът губеше с 1:2 до средата на втората част, но спечели две точки 1:30 минути преди края и спечели схватката с 3:2. Още в следващия си двубой той отстъпи на Санярбек Рустамбеков от Узбекистан, който бе елиминиран от японеца Рейджи Учида на четвъртфиналите.

Есад Бозали загуби с 0:10 от руснака Магомед Оздамиров, който обаче достигна полуфиналите на 57 кг с победа с Баяман Керимбеков от Киргизстан. По-късно днес Оздамиров ще се бори с Нурданат Айтанов и при успех ще изтегли Бозали на репешаж.

Иван Андонов (79 кг) и Никола Петров (92 кг) отпаднаха от турнира след поражения с технически тушове още в първите си схватки. Андонов загуби в категория до 79 кг на свободния стил с 0:11 и технически туш от Алп Бегенджов (Таджикистан) за 3:31 минути. Петров в категория до 92 кг отстъпи на осминафиналите от иранеца Тоохид Ноори също с 0:10 и технически туш, за 3:47 минути.

