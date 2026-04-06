България победи Република Южна Африка с 3:0 на старта на „Били Джийн Кинг къп“

България започна отлично участието си в турнира от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп".

Нашите момичета спечелиха с 3:0 победи срещу Република Южна Африка в надпреварата, която започна днес в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

В срещата на двойки Елизара Янева и Лидия Енчева победиха с 6:3, 6:3 Яни Ван Зайл и Арегра ван ден Уолт за 71 минути игра.

Преди това българките спечелиха и двете си срещи на сингъл. В първия двубой Денислава Глушкова направи обрат и се наложи с 3:6, 6:4, 6:2 над Изабела Крюгер, която е достигала до топ 300 в световната ранглиста.

След това Елизара Янева разгроми с 6:0, 6:4 Яни Ван Зайл, която предната седмица стана шампионка на Африка за девойки до 18-годишна възраст.

България е водач в предварителна група "B", в която са още отборите на Република Северна Македония, Мароко, Египет и Република Южна Африка.

Отборите са разпределени в две групи по пет, като група "А" включва съставите на Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

След мачове всеки срещу всеки първият отбор от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона „Европа-Африка". Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.

Утре отборът ни с капитан Магдалена Малеева играе с Мароко.