Елизара Янева осигури победата на България срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

В първия сингъл за деня Денислава Глушкова направи обрат и победи с 3:6, 6:4, 6:2 над Изабела Крюгер.За мача на двойки са заявени Елизара Янева и Лидия Енчева. Във вторник България ще играе срещу Мароко.

България поведе с 2:0 победи срещу Република Южна Африка в първия си мач от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство по тенис за жени "Били Джийн Кинг къп". Така българките си осигуриха крайната победа още преди срещата на двойки. Надпреварата започна днес в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Във втората среща на сингъл дебютанката в състава на България Елизара Янева се наложи с 6:0, 6:4 Яни Ван Зайл, която предната седмица стана шампионка на Африка за девойки до 18-годишна възраст. Срещата продължи 68 минути.

Янева спечели първите осем гейма в мача, за да се наложи с 6:0 в първия сет и да поведе с 2:0 във втория. Българката дръпна с 5:2 във втората част, загуби два поредни гейма, но след това затвори мача в своя полза още при първия си мачбол.

В първия сингъл за деня Денислава Глушкова направи обрат и победи с 3:6, 6:4, 6:2 над Изабела Крюгер.

За мача на двойки са заявени Елизара Янева и Лидия Енчева. Във вторник България ще играе срещу Мароко.

България е водач в предварителна група "B", в която са още отборите на Република Северна Македония, Мароко, Египет и Република Южна Африка. Отборите са разпределени в две групи по пет, като група "А" включва съставите на Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

След мачове всеки срещу всеки първият отбор от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона „Европа-Африка". Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.

България е в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.

Свързани статии:

Денислава Глушкова даде аванс на България срещу Република Южна Африка в първия мач от турнира "Били Джийн Кинг Къп"
Денислава Глушкова даде аванс на България срещу Република Южна Африка в първия мач от турнира "Били Джийн Кинг Къп"
Във втората среща на сингъл Елизара Янева ще играе срещу Яни Ван Зайл.
Чете се за: 02:17 мин.
#Били Джийн Кинг Къп 2026 #Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
3
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
4
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Отборни турнири

България победи Република Южна Африка с 3:0 на старта на „Били Джийн Кинг къп“
България победи Република Южна Африка с 3:0 на старта на „Били Джийн Кинг къп“
Денислава Глушкова даде аванс на България срещу Република Южна Африка в първия мач от турнира "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова даде аванс на България срещу Република Южна Африка в първия мач от турнира "Били Джийн Кинг Къп"
Чете се за: 02:17 мин.
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“ България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:45 мин.
Магдалена Малеева: Много съм разочарована от отказа на Виктория Томова да играе за България Магдалена Малеева: Много съм разочарована от отказа на Виктория Томова да играе за България
Чете се за: 02:37 мин.
България ще играе в Босна и Херцеговина за "Били Джийн Кинг къп" България ще играе в Босна и Херцеговина за "Били Джийн Кинг къп"
Чете се за: 00:45 мин.
България ще гостува на Дания в Световна група I на Купа Дейвис България ще гостува на Дания в Световна група I на Купа Дейвис
Чете се за: 01:17 мин.

