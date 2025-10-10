БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България получава 7,5 млн. евро от селскостопанския резерв на ЕС

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Запази
България получава 7,5 млн. евро от селскостопанския резерв на ЕС
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Европейската комисия предоставя 7,5 млн. евро на България от селскостопанския резерв на ЕС за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци, които претърпяха значителни щети заради неблагоприятни климатични явления.

През февруари тази година високите температури и топлото време в България карат овощните дървета да цъфтят твърде рано. Студът и сланата, които последваха през март и април обаче, повредиха много култури, особено бадеми, ябълки, кайсии, череши, праскови, круши, сини сливи и орехи.

Освен България финансиране от селскостопанския резерв ще получат Унгария (10,8 млн. евро), Латвия (4,2 млн. евро), Литва (1,1 млн. евро), Полша (14,8 млн. евро ) и Румъния (11,5 млн. евро). Земеделските стопани в тези държави членки също са претърпели щети от неблагоприятни климатични явления. Държавите могат да допълнят тази подкрепа от ЕС с до 200% с национални средства.

За да се гарантира, че тази извънредна мярка е ефективна, е важно бенефициерите бързо да получат спешна финансова подкрепа. Плащанията на земеделските стопани за спешното финансово подпомагане за България, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния трябва да бъдат извършени преди 30 април 2026 г.

В рамките на селскостопанския резерв като част от настоящата обща селскостопанска политика (ОСП) има на разположение най-малко 450 милиона евро годишно, за да се помогне на земеделските стопани да се справят със смущения на пазара или извънредни събития, засягащи производството или разпространението. В предложението си за следващата ОСП (2028-2034 г.) Комисията възнамерява да удвои резерва за кризи в подкрепа на устойчивостта на европейските земеделски стопани и хранително-вкусовия сектор срещу смущения на пазара.

#измръзнали овошки #селскостопанска политика #овошки #Европейски съюз

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
4
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване последствията от наводненията
6
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Европа

Президентът Радев от Естония привества мирния план за Газа
Президентът Радев от Естония привества мирния план за Газа
Политическата криза във Франция: Макрон събира лидерите на основните партии Политическата криза във Франция: Макрон събира лидерите на основните партии
Чете се за: 00:47 мин.
Достъпът до някои от най-популярните кратери на вулкана Етна вече ще е платен Достъпът до някои от най-популярните кратери на вулкана Етна вече ще е платен
Чете се за: 02:57 мин.
Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
Съветът по икономически и финансови въпроси се среща в Люксембург Съветът по икономически и финансови въпроси се среща в Люксембург
Чете се за: 00:22 мин.
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Софийският градски съд ще решава за ареста на Благомир Коцев Софийският градски съд ще решава за ареста на Благомир Коцев
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Надежда Бобчева след разпита: Чиста съм пред съвестта си Надежда Бобчева след разпита: Чиста съм пред съвестта си
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ