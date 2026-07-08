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България получава от Белгия и Нидерландия седем кораба за противоминна борба

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България получава от Белгия и Нидерландия седем кораба за противоминна борба
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Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа днес Меморандум за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия относно придобиване на седем кораба за противоминна борба. Документът беше подписан също от министрите на отбраната на Белгия и Нидерландия - Тео Франкен и Дилан Йешилгьоз-Зегериус. Церемонията се проведе в рамките на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на НАТО в Анкара, Република Турция.

„Сигурността в Черно море има огромно отражение върху евроатлантическата сигурност и България се стреми да бъде надежден съюзник като допринася към общите усилия за укрепване на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО“, каза министър Стоянов в обръщението си.

Той благодари за предоставената възможност, с придобиването на седем кораба за противоминна борба от военноморските сили на Белгия и Нидерландия, България да увеличи своите способности за морска отбрана.

„Корабите за противоминна борба ще осигурят нашия справедлив дял и приноса ни към Противоминната военноморска група в Черно море и към цялостния отбранителен потенциал на Алианса на източния фланг“, заяви министърът на отбраната.

По-рано министър Димитър Стоянов, заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция – Раду Мируца и Яшар Гюлер, подписаха изменение на Меморандума за разбирателство между България, Румъния и Турция за създаване на Противоминната военноморска група в Черно море. С промените се добавя нова задача за групата, свързана с наблюдение и разузнаване в подкрепа на защитата на критичната подводна инфраструктура.

„Наред със сигурността на корабоплаването, защитата на критичната подводна инфраструктура е сред най-важните предизвикателства пред морската сигурност днес. Разширяването на задачите на Противоминната военноморска група е навременен отговор на променящата се среда за сигурност и ще допринесе за по-ефективната защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки в Черно море“, подчерта министър Димитър Стоянов.

#среща на НАТО #Димитър Стоянов

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