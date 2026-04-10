България поведе на Египет на отборния турнир „Били Джийн Кинг къп" с успех на Росица Денчева

България взе аванс срещу Египет в срещата между двата тима във втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп".

Росица Денчева се наложи над Нада Фуад с 6:3, 6:2 в първия двубой на сингъл. Срещата продължи 64 минути.

Българските националки вече си осигуриха спечелването на предварителната група на турнира, тъй като имат три победи от три мача и са недостижими на първата позиция в група B. Надпреварата се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

За втори сингъл срещу Египет е заявена Елизара Янева, а за срещата на двойки - Янева и Денчева.

След двубоите всеки срещу всеки, първият отбор от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона „Европа-Африка", а последните четири състава ще изпаднат в Група III.