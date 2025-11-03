България приключи с шест медала участието си на световното първенство по спортни танци в Сан Марино

Българските състезатели спечелиха общо шест медала на световното първенство по спортни танци в Сан Марино, под егидата на международната конфедерация CSIT.

Стефан Дончев и Лиляна Байлова взеха две златни отличия - в категория състезатели над 35 години латиноамерикански танци и състезатели над 45 години латиноамерикански танци.

Владимир Величков и Габриела Рагина станаха двукратни световни вицешампиони, след като завършиха втори в категория до 21 години стандартни танци и категория многобой до 21 години.

Бронзови медали завоюваха Ангел Свирков и Асия Бозова до 16 години латиноамерикански танци, а в същата категория Любослав Атков и Калина Христова се класираха на шесто място на финала.

На трето място се наредиха Петър Величков и Екатерина Александрова от Световната купа в категория възрастни латиноамерикански танци. Двамата се класираха и на финал на Световното първенство в категория състезатели до 21 години многобой.

Отлично представяне за Димитър Георгиев/Дея Цветанова и Волен Драганов/Любомира Борисова, достигнали до полуфиналите в категория младежи стандартни танци.