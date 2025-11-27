БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Радостин Василев: За всички е ясно, че Ивелин Михайлов е мошеник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

Бюджетът е крадлив и безпардонен, заяви лидерът на МЕЧ

радостин василев
Слушай новината

Не ме е страх да ходя на протести, приемат ни добре хората за разлика от г-н Михайлов. Това, че аз разкрих голямата част от измамите на групата на Ивелин Михайлов го е афектирало. Наглеци по площадите, провокатори на Пеевски, които ми тикат телефони в лицето и като помоля два, три пъти да го махнат, най-малкото, което може да му се случи на Димитър Баберков е да му се счупи телефона, това заяви в "Денят започва" лидерът на МЕЧ Ивелин Михайлов.

Краят на "Величие" е налице, заяви той и допълни, че реакцията на КПК и на прокуратурата е закъсняла. Аз просто показах документите срещу Михайлов публично и попитах парламента дали няма да се сезира публично, защото "става въпрос за източване на държавни субсидии". Каза, че не вярва "въобще в институциите на тази държава".

"Ивелин Михайлов трябва да бъде арестуван, за да спрат да бъдат мамени хората. Това е истината".

Групата на парламентарната група, по думите му, е нелегитимна. Те са организирана престъпна група.

"Там не само счетоводителят диабетик с отрязания пръст трябва да бъде арестуван. 15 човека е ядрото на тази група. Човекът просто искаше да прикрие една своя финансова пирамида и един свой предизвестен фалит с влизането в парламента".

То за всички е ясно, че този е мошеник, заяви Радостин Василев. И с такива не може да се обединяваш, допълни лидерът на МЕЧ.

Докато парламентът е репрезентативна извадка на купения вот на Пеевски и на Борисов. Да си намерят 160 гласа за Висшия съдебен съвет - каза Василев.

Ние бяхме на протеста, бяхме и на бюджетна комисия, видяхте наглостта на Пеевски - каза той. Поздрави Асен Василев и допълни, че така се прави и с "тези по този начин трябва да се работи". По думите му опозицията не е единна, защото е "раздирана от принципни различия".

По отношение на бюджета той заяви, че той е "крадлив и безпардонен".

За тотото каза, че то е на печалба, а не на загуба. Определи тези твърдения като големи глупости. Проблемът на тотото е, че "някой си го хареса и иска да го открадне". Мокрите поръчки в хазарта винаги ги прави Йордан Цонев, заяви лидерът на МЕЧ.

#Радостин Василев

Последвайте ни

ТОП 24

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
1
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
2
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
3
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
4
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
5
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Протест срещу реформата в паркирането в София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
6
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...

Още от: Политика

НА ЖИВО: Парламентът не успя да събере кворум при първия опит за регистрация
НА ЖИВО: Парламентът не успя да събере кворум при първия опит за регистрация
Ивайло Мирчев: При протест с 30 хиляди души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците Ивайло Мирчев: При протест с 30 хиляди души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
Чете се за: 01:02 мин.
Йордан Цонев за ескалацията на протеста: Срам Йордан Цонев за ескалацията на протеста: Срам
Чете се за: 00:37 мин.
Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми
Чете се за: 04:10 мин.
Бюджет 2026 влиза за обсъждане на второ четене във финансовата комисия Бюджет 2026 влиза за обсъждане на второ четене във финансовата комисия
Чете се за: 01:15 мин.
Вицепрезидентът Йотова: Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог Вицепрезидентът Йотова: Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Нощ на напрежение пред парламента: Блокада, напрежение и ранени полицаи
Нощ на напрежение пред парламента: Блокада, напрежение и ранени...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът не успя да събере кворум при първия опит за регистрация НА ЖИВО: Парламентът не успя да събере кворум при първия опит за регистрация
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Радостин Василев: За всички е ясно, че Ивелин Михайлов е мошеник Радостин Василев: За всички е ясно, че Ивелин Михайлов е мошеник
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След нощ на напрежение: Районът около парламента осъмна спокойен
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Пожар в Хонг Конг: Най-малко 44 жертви
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Терористичен акт във Вашингтон: Двама души от Националната гвардия...
Чете се за: 00:42 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ