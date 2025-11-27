Ивайло Мирчев: При протест с 30 хиляди души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците

Провокатори винаги има, но основното е защо 30 000 души излязоха на протест. Това коментира на влизане в парламента Ивайло Мирчев от ПП- ДБ.

"При всеки един подобен протест с 30 хиляди души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците". „Винаги има сблъсъци. Вие, ако отидете в Гърция да видите какви сблъсъци са. Само, че нас ни вълнува какви сблъсъци имало, а не ни вълнува защо хората бяха излезли на този протест. Защо 30 000 човека бяха дошли в дъжда с децата си да протестират. И това е големият въпрос. И това трябва да се питаме да си отговаряме. А не това, че имало сблъсъци", коментира Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Той заяви, че са благодарни на хората, за това, че са дошли на протеста и че се ядосаха на всичко, което се случи и се показаха на управляващите, че така не може да се продължава.