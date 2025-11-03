Стефан Дончев и Лиляна Байлова от ямболския клуб по спортни танци Тандем станаха световни шампиони за трети път

Стефан Дончев и Лиляна Байлова от ямболския клуб по спортни танци Тандем спечелиха златото в категориите над 35 и над 45 години латиноамерикански танци на световното първенство, което се проведе в Сан Марино под егидата на международната конфедерация CSIT.

"Ямболските спортисти печелят трета шампионска титла в тази възрастова категория. Миналата година двамата танцьори завоюваха златото в категория "сеньори" на международен турнир по латиноамерикански танци, а след това и на световното първенство в категория "Over 45 Latin", което е исторически успех за България", посочиха от клуба.