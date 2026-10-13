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България с пълен състав в мъжкото направление на Балканското първенство по спортна гимнастика

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Спорт
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Надпреварата ще се проведе от 15 до 20 ноември в Задар (Хърватия).

Спортна гимнастика
Снимка: Българска федерация по гимнастика
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България ще участва с пълен състав в мъжкото направление на Балканското първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от 15 до 20 ноември в Задар (Хърватия).

В първата възрастова група (2013 г. и по-малки) са Александър Михнев, Павел Попов от ЦСКА и Петър Касапски от Стрийт Уоркаут.

Във втората група (2011–2012 г.) ще участват Михаил Божанин, Борис Караджинов от ЦСКА и Мартин Манолов от Левски-Спартак.

В третата група (2009–2010 г.) България ще бъде представена от Никълъс Наков от Левски-Спартак, Венелин Христов от Ели-Гаш и Борислав Жеков от ИКГЧЮ.

Подготовката на гимнастиците е поверена на треньорите Йордан Рангелов, Иван Танкушев и Делян Димитров.

Съдии на първенството ще бъдат Милко Танкушев, Тодор Тодоров и Георги Тасев.

#Балканско първенство по спортна гимнастика в Задар #спортна гимнастика

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