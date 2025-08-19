БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Невольо, невольо": Когато институциите не...
Чете се за: 02:45 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България с петима борци в класическия стил на световното първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Извън състава останаха олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец от тази година Кирил Милов.

стефан стефанов пети категория 110 свободен стил световното първенство борба юноши девойки
Снимка: БТА
Слушай новината

България ще бъде с петима участници в класическия стил на световното първенство по борба в Загреб (Хърватия). Това стана ясно, след като световната централа по борба обяви списъка със заявените състезатели.

Наши представители в столицата на Хърватия ще бъдат Николай Вичев, Петър Горняшки, Стоян Кубатов, Дейвид Димитров и Йоан Димитров.

Извън състава останаха олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец от тази година Кирил Милов.

Двамата настояха да се подготвят с личния си треньор Сослан Фарниев, а не под ръководството на наставника на националния отбор Стоян Добрев.

Свързани статии:

Олимпийският и европейски шампион Магомед Рамазанов ще пропусне световно първенство по борба в Загреб
Олимпийският и европейски шампион Магомед Рамазанов ще пропусне световно първенство по борба в Загреб
Златният медалист от Париж 2024 ще се подложи на операция.
Чете се за: 00:32 мин.
#световно първенство по борба 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
3
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
4
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
5
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
6
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Борба

Националите свободен стил завършиха без медали на световното първенство по борба до 20 г.
Националите свободен стил завършиха без медали на световното първенство по борба до 20 г.
Тежки поражения за българите на световното първенство по борба до 20 г. в Самоков Тежки поражения за българите на световното първенство по борба до 20 г. в Самоков
Чете се за: 01:37 мин.
Олимпийският и европейски шампион Магомед Рамазанов ще пропусне световно първенство по борба в Загреб Олимпийският и европейски шампион Магомед Рамазанов ще пропусне световно първенство по борба в Загреб
Чете се за: 00:32 мин.
Станка Златева: Нормално е да има напрежение, тук сме от три месеца Станка Златева: Нормално е да има напрежение, тук сме от три месеца
Чете се за: 01:40 мин.
Зам.-министър Георгиев откри световното първенство по борба за юноши и девойки Зам.-министър Георгиев откри световното първенство по борба за юноши и девойки
Чете се за: 01:25 мин.
Загуби за българските национали в свободния стил в първия ден на световния шампионат за младежи до 20 г. Загуби за българските национали в свободния стил в първия ден на световния шампионат за младежи до 20 г.
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР)
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин -...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч "За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Преговори или извиване на ръце: Големите играчи и големите цели за съдбата на Украйна Преговори или извиване на ръце: Големите играчи и големите цели за съдбата на Украйна
Чете се за: 06:52 мин.
По света
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Чете се за: 03:27 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ