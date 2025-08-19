България с петима борци в класическия стил на световното първенство

България ще бъде с петима участници в класическия стил на световното първенство по борба в Загреб (Хърватия). Това стана ясно, след като световната централа по борба обяви списъка със заявените състезатели.

Наши представители в столицата на Хърватия ще бъдат Николай Вичев, Петър Горняшки, Стоян Кубатов, Дейвид Димитров и Йоан Димитров.

Извън състава останаха олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец от тази година Кирил Милов.

Двамата настояха да се подготвят с личния си треньор Сослан Фарниев, а не под ръководството на наставника на националния отбор Стоян Добрев.