Олимпийският и европейски шампион Магомед Рамазанов ще пропусне световно първенство по борба в Загреб

Олимпийският шампион по борба Магомед Рамазанов ще пропусне предстоящото световно първенство в Загреб поради контузия.

Първенецът на Европа от тази година в категория до 86 кг. свободен стил ще се подложи на операция поради проблем в рамото.

За шампионата в Хърватия от родната федерация до момента са регистрирали 7 представители в свободния стил и 3 при жените. Класиците все още не са заявили участие.

Първенството е от 13 до 21 септември и ще бъде излъчено по БНТ.